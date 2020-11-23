"دانون" الفرنسية تعتزم إلغاء 2000 وظيفة بسبب كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "دانون" الفرنسية متعددة الجنسيات والتي تعتبر من أضخم شركات الصناعات الغذائية عبر العالم، عزمها إلغاء 2000 وظيفة في مقرها الرئيسي بفرنسا وخارجها وذلك على خلفية التضرر الكبير الذي تعرضت له مبيعات الشركة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي ألمت بالعالم أجمع .

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دانون الفرنسية "إيمانويل فابر" - في بيان نقله راديو"فرنسا الدولي" اليوم الاثنين، إن قرار إلغاء الوظائف سيشمل المديرين بشكل أساسي، كما سيتأثر به ما بين 400 و500 شخص في فرنسا " .



وكانت شركة المنتجات الغذائية الفرنسية "دانون" قد أعلنت في 19 أكتوبر الماضي أن إجمالي مبيعاتها للربع الثالث بلغت 8ر5 مليار يورو، بانخفاض بـ 3ر9%.

