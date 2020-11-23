شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالمستهل بضغوط هبوط معظم القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.16% خاسراً 13.66 نقطة ليصل إلى مستوى 8574.51 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.26% خاسراً 50.63 نقطة ليصل إلى مستوى 19669.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 149.9 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال.

وهبط 18 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 1.09%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.92%، يليه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.73%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.63%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.59%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.53%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.45%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.35%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.62%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.43%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.06%.

وقفز 53 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "متطورة" بنسبة 9.99%، ثم سهم "أبومعطي" بنسبة 8.06%، ثم سهم "أيان" بنسبة 4.38%، فيما تراجع 126 سهماً على رأسها سهم "شمس" بنسبة 3.24%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 3.02%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 2.91%، فيما تصدر سهم "كيمانول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 206 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية، عن تعيين شركة الخير كابيتال مستشاراً مالياً لإدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية، بعد توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.