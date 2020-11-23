شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الحبوب السعودية تعلن انتهاء موسم استلام القمح المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة العامة للحبوب السعودية على صفحتها على موقع تويتر اليوم الاثنين إنها اشترت إجمالا 385.635 ألف طن من القمح المحلي مع انتهاء موسم استلام المحصول.

وكانت قد ذكرت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية على صفحتها على تويتر، أنها أطلقت منصة موحدة لاستيراد الشعير تضم التأهيل للمهتمين من القطاع الخاص.

وكانت قد اشترت المؤسسة العامة للحبوب، نحو 730 ألف طن من علف الشعير في مناقصة عالمية.