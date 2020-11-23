شكرا لقرائتكم خبر عن السماح بالمشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك بالهاتف والفيديو حتى آخر2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر البنك المركزي المصري قرارا بتمديد فترة عدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مشاركة أعضاء مجالس إدارات البنوك، والسماح بمشاركتهم، عبر الفيديو والهاتف، إلى نهاية العام المقبل 2021. وذكر البنك المركزي، في بيان اليوم، أن ذلك في ضوء تعليمات حوكمة البنوك الصادرة في 23 أغسطس 2011، وكذلك التعليمات الصادرة في 17 مارس 2020، ضمن إجراءات البنك المركزي المصري؛ للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، والذي تم بموجبه السماح للبنوك بعدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة.

وأوضح أنه تقرر مد فترة السماح بالاستثناءات الخاصة بدورية عقد اجتماعات مجلس الإدارة وعدد مرات المشاركة عبر الهاتف أو الفيديو، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر 2021.

وتضمنت تلك الاستثناءات، عدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف، وعدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضورًا فعليًا، وذلك مع استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة في هذا الشأن.



