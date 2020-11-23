شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تؤكد أن اكتشافات النفط الأخيرة تدعم أدنوك لتحقيق هدفها بزيادة سعتها الإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الاثنين إن الاكتشافات النفطية الأخيرة جزء من جهود شركة بترول أبوظبي الوطنية المملوكة للحكومة لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يوميا بحلول 2030.

وأعلنت الإمارات الأحد عن كشف احتياطيات نفط تقليدية بواقع ملياري برميل واحتياطيات نفط غير تقليدية بواقع 22 مليار برميل.

وقال المزروعي على صحفة الوزارة على تويتر إن الاكتشافات "تعكس عمليات التطوير المستمرة التي تقوم بها أدنوك في سعيها لتحقيق هدفها بزيادة السعة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل من النفط يوميا بحلول عام 2030".

وكانت قد أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، على تويتر إنتاج أول كمية من الغاز غير التقليدي في الإمارات.