شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. والطماطم بـ5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر قائمة أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الاثنين 23-11-2020، والتي جاءت كالتالي:- الطماطم 5-8 جنيهات. البطاطس 1.5- 2.5 جنيه. الملوخية 2-3 جنيهات . الكوسة 1.5-3.5 جنيه. الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو. البسلة 7-10جنيهات. البصل الأحمر 3 - 5.5 جنيه. البصل الأبيض3-6.5 جنيه. الخيار البلدى 1.5- 2.5 جنيه. الخيار الصوب 3-5 جنيهات. الجزر 3 - 5 جنيهات. الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها. الفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات. الفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه. البطاطا 1.5 - 2 جنيه. الباذنجان رومي 1.5 - 2 جنيه. الباذنجان عروس أبيض 2 - 3 جنيهات. الباذنجان عروس أسود 2.5 - 3 جنيهات.

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