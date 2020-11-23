شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار جميع أصناف الخضروات.. والطماطم تسجل من 5-8 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 23 - 11-2020 استقرارا لجميع الأصناف فى سوق العبور للجملة حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أن أسعار الطماطم سجلت 5-8 جنيها الكيلو، أن أسعار البطاطس1.5-2.5 جنيها للكيلو، أسعار الملوخية 2-4 جنيهات،و الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة 1.5-3.5 جنيها 2.5-4 جنيهات .

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" سجل سعر الفلفل ألوان 17- 21 جنيها، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيهات.

وسجل الجزر 3 - 5 جنيهات، والبطاطا 1.5 - 2 جنيها، وسعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيه، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيه، الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-2.5 جنيه، واستقر سعر الخيار الصوب بين 3-5 جنيهات، والبسلة سجلت 7-10جنيهات للكيلو، وكيلو الباذنجان رومي 1.5 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيه، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات.

والجدير بالذكر أن الصادرات الزراعية المصرية قاربت علي خمسة مليون طن حتي الشهر الجاري، وباتت تصدر إلي معظم أسواق دول العالم وتأتي الموالح علي قمة الهرم التصديرية بصادرات بلغت نحو 1.4مليون طن تليها البطاطس بكميات وصلت الي 700 ألف طن تقريبا ثم البصل بصادرات قاربت على 370 ألف طن.