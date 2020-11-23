شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش قطاع الخدمات الأوروبي للشهر الثالث على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الخدمي في أوروبا بالقراءة الأولية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر بمستوي 41.3 نقطة ،فى ثالث انكماش شهري على التوالي ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 42.2 نقطة ، أسوأ من القراءة السابقة مستوي 46.9 نقطة ، هذا البيان سلبي لاقتصاد منطقة اليورو.

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