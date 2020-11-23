شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى شهرين ونصف بعد إحراز تقدما فى المفاوضات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين ونصف ، بعد إحراز تقدما فى المفاوضات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي طبقا للتصريحات الأخيرة لوزير المالية فى المملكة المتحدة ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الملكي خلال تشرين الثاني/نوفمبر ،والتي توضح مدي تفاقم الأضرار الناجمة عن الموجة الثانية لفيروس كورونا.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار قرابة 0.6% إلى 1.3368$ الأعلى منذ 2 أيلول/سبتمبر الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3292 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.3279$.

أنهي الجنيه تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى خامس مكسب فى غضون الستة أيام الأخيرة ، بفضل إقبال المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حقق الجنيه الإسترليني ارتفاعا قرابة 0.7% مقابل الدولار الأمريكي ،فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بعد أنباء إيجابية عن المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وفقا لصحيفة "صنداي تايمز" قال وزير المالية البريطاني "ريشي سوناك" يوم السبت إنه تم إحراز تقدما حقيقا فى المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي ،وإنه يأمل فى أن يتواصل الطرفين إلى اتفاق تجاري نهائي.

وتجرى الحكومة البريطانية محادثات منذ شهور مع الاتحاد الأوروبي حول العلاقات التجارية المستقبلية بعد انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست فى 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل ،وعلى حسب معظم المؤشرات والتصريحات الأخيرة ،فقد تم إحراز تقدما بالفعل فى تلك المحادثات ، لكن يتبقي حاليا تحويل هذا التقدم إلى واقع ملموس متمثلا فى اتفاق تجاري شامل قبل حلول نهاية العام.

يترقب المستثمرين بحلول الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش ، صدور بيانات هامة من بريطانيا عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الملكي خلال تشرين الثاني/نوفمبر، والتي توضح مدي تفاقم الأضرار الناجمة عن الموجة الثانية لفيروس كورونا ،والتي اجتاحت أوروبا والمملكة المتحدة مؤخرا.

تصدر القراءة الأولية لمؤشر مديري مشتريات الصناعي فى بريطانيا المتوقع 50.5 نقطة خلال تشرين الثاني/نوفمبر من 53.7 نقطة فى تشرين الأول/أكتوبر ،والقراءة الأولية لمؤشر مديري مشتريات الخدمي المتوقع 43.2 نقطة من 51.4 نقطة.