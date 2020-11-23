بنك أوف أمريكا يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 23-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بنك أوف أمريكا (BAC) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.63% بما يعادل -0.17 نقطة ليستقر على سعر 26.81 دولار، لينهي السهم تداولاته مستنداً إلى مستوى الدعم المهم 26.82، فهذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 35.45 إلى 17.95)، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 26.82، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 28.90 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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