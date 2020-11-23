شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر يتحرك بنطاق محدود – تحليل – 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم كاتربللر (CAT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ووسط تداولات السهم بنطاق ضيق من التداولات الجانبية، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي، مسجلاً خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.39% بما يعادل -0.67 نقطة ليستقر على سعر 172.23 دولار، ولكن بالرغم من انخفاض السهم إلا أنه يظل مستقراً أعلى مستوى 170.40، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 170.40، ليستهدف مستوى المقاومة 184.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه