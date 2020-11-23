شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يجني أرباحه – تحليل – 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم فورد (F) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.91% بما يعادل -0.08 نقطة ليستقر على سعر 8.74 دولار، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وليحاول أيضاً تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8.48، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 9.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه