شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب بيانات ملايين المستخدمين لـGo SMS Pro والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير حديث صادر عن TechCrunch أنه تم اختراق تطبيق Go SMS Pro وتسريب البيانات الشخصية، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى، لمستخدمي التطبيق؛ حيث استشهد التقرير بنتائج الباحثين الأمنيين في Trustwave. ويدعي التقرير أن هذه الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى تمّت مشاركتها بشكل خاص من قبل المستخدمين، ويبدو أن صانع التطبيق يعرف ذلك منذ أغسطس/آب، لكنه «لم يفعل شيئاً لإصلاح الخطأ»؛ حيث اكتشف باحثو الأمن في Trustwave الخلل في أغسطس، واتصلوا بصانع التطبيق مع تحديد موعد نهائي مدته 90 يوماً لإصلاح المشكلة، كما هو الحال في الممارسة المعتادة في الكشف عن الثغرات الأمنية لإتاحة الوقت الكافي للإصلاح. لكن بعد انقضاء الموعد النهائي دون سماع رد، أعلن الباحثون المشكلة، حسبما جاء في تقرير TechCrunch، ويقال إن التطبيق، الذي يحتوي على أكثر من 100 مليون عملية تثبيت على قائمة تطبيقات Google Play، قد كشف عن الرسائل الصوتية الخاصة ورسائل الفيديو والصور بشكل عام. ولفهم الثغرة الأمنية، يجب على القراء ملاحظة أن هذا التطبيق يسمح للمستخدمين بمشاركة الملفات مع أي شخص، بغض النظر عما إذا كان لدى المستلم التطبيق أم لا؛ حيث يتم ذلك من خلال مشاركة عنوان URL إلى المستلم عبر رسالة نصية قصيرة، والنقر فوق عنوان URL هذا سيسمح للمستلم بعرض ملف الوسائط عبر متصفح. ويزعم الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها تظهر أن التطبيق يتيح لأي شخص الوصول إلى الرابط دون أي مصادقة، مما يعني أن أي شخص يحصل على الرابط يمكنه الوصول إلى الملف، بالإضافة إلى ذلك، فقد وجد أنه عند مشاركة ملفات الوسائط باستخدام التطبيق، يتم إنشاء رابط بغض النظر عن المستلم الذي لديه التطبيق مثبت. ونتيجة لذلك، من المحتمل أن يصل المستخدم الضار إلى أي ملفات وسائط يتم إرسالها عبر هذه الخدمة، وأيضاً أي ملفات يتم إرسالها في المستقبل، ومن الواضح أن هذا يؤثر على سرية محتوى الوسائط المرسلة عبر هذا التطبيق، كما ذكرنا سابقاً، يدعي التقرير أن الباحثين اتصلوا بصانع التطبيق مرة أخرى في أغسطس/آب، ولم يسمعوا منه شيئاً عن هذا الأمر.