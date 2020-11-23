شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتذبذب قرب المقاومة- تحليل - 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتقديمه لتذبذبات جانبية ضعيفة ليحافظ بذلك على ثباته السلبي دون المقاومة المستقرة عند حاليا 123.45, استئناف الهجوم السلبي يتطلب تجميع السعر لعزم سلبي جديد وليمكنه ذلك من البدء بتسجل الأهداف بانجذابه نحو 122.80 و 122.40 على التوالي.

أما اختراق السعر للمقاومة الحالية والثبات فوقها, فإن ذلك يؤكد انتقاله مجددا للمسار الصاعد ولنتوقع تشكيله لاندفاع صاعد قوي ليستهدف من خلاله مستوى 123.90 وصولا نحو 125.00 بتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.45 و 122.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة