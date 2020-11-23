شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يعزز المسار الصاعد-تحليل - 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عزز سعر الزوج مساره الصاعد بتشكيله حاليا لموجه صاعدة قوية مستقرا بذلك فوق الدعم الممتد نحو 137.00 وليزيد ذلك من فرص تحقيقه قريبا للأهداف الإيجابية والتي تتمركز حول 138.80 و 139.40 على التوالي.

اقتراب المتوسط المتحرك 55 من الدعم المذكور سابقا يؤكد بدوره احتجاز التداولات ضمن النطاق الصاعد, كذلك خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع سيزيد من فرص تجميع السعر حاليا لعزم إيجابي جديد وليمكنه من تحقيق الأهداف المنتظرة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 137.50 و 138.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد