شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكتسب عزم جديد– تحليل -23-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر النحاس على استقراره الإيجابي مستمدا العزم الإيجابي الإضافي من اقتراب مؤشر ستوكاستيك لمستوى 80 وليكرر بذلك إغلاقاته الإيجابية فوق الدعم الاولي المتمثل بمستوى 3.1400. لذلك, سنبقى بانتظار تشكيل السعر لاندفاع صاعد جديد لينجذب بذلك نحو القمة المستقرة عند 3.1330 وبتجاوزها قد تمتد التداولات نحو 3.3600 ليشكل ذلك الهدف التالي للميل الصاعد. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.2100 و 3.3130 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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