شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز العربية تستأجر أرضاً تابعة لأمانة المدينة المنورة لمدة 25 عاماً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المراكز العربية عن نجاحها في توقيع عقد استئجار واستثمار مع أمانة منطقة المدينة المنورة لأرض فضاء ولمدة 25 سنة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن الغرض إقامة مشروع مركز تسوق مفتوح باسم "بوليفارد يو ووك".

وأفادت الشركة، بأن قيمة الأجرة السنوية للتعاقد تبلغ 1.066 مليون ريال سنوياً، علماً بأن القيمة الإجمالية لكامل مدة العقد مبلغ 26.673 مليون ريال.

وبحسب البيان، ستقوم شركة المراكز العربية باستثمار وتطوير الأرض التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة والتي تقع على طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز تقاطع طريق الملك عبدالعزيز، وذلك بتطويرها عن طريق إقامة مركز تسوق مفتوح بها. حيث إنه من المتوقع أن تبدأ شركة المراكز العربية بتطوير الموقع خلال السنة المالية الحالية.

وتتوقع الشركة أن يبدأ الأثر المالي لتوقيع هذه الاتفاقية على قوائم الشركة المالية وبشكل أساسي على قائمة المركز المالي ابتداءاً من الربع الثالث من العام المالي 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة المراكز العربية تنوي تنفيذ المشروع بنموذج مركز تسوق مفتوح وتحت اسم "بوليفارد يو ووك"، وذلك على غرار مركز اليو ووك بمدينة الرياض الذي تم افتتاحه في شهر سبتمبر من عام 2019.

كذلك يأتي هذا المشروع متوافقاً مع خطة الشركة العامة والهادفة إلى التوسع في تطوير مراكز التسوق العصرية والتي تشتمل على وجهات ترفيهية متنوعة مثل دور السينما والمطاعم والكافيهات الراقية علاوة على محلات التجزئة.

ويُعد هذا المشروع ثاني إضافة لمحفظة مراكز الشركة التجارية بالمدينة المنورة، ومن المتوقع أن يضيف قرابة 57 ألف متر مربع لإجمالي المساحات القابلة للتأجير، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن بقية تفاصيل المشروع وتكلفته وطريقة تمويله.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 111.1 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 208.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني إلى قيام الشركة بتمديد منح الخصومات غير المتكررة بهدف دعم المستأجرين في مواجهة الأثر السلبي لتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 264.2 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 435.1 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.