شكرا لقرائتكم خبر عن جولدمان ساكس: ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي سيظل أولوية رئيسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال بنك الاستثمار العالمي جولدمان ساكس، إن الحكومة السعودية ستحافظ على ربط عملتها بالدولار في وقت تسعى فيه المملكة للحفاظ على استقرار مؤشراتها المالية وضبط الإنفاق في بيئة منخفضة لأسعار النفط.

وأضاف البنك في مذكرة أن الحفاظ على ربط الريال بالدولار عند المستويات الحالية سيظل أولوية رئيسية للسياسة النقدية التي تنهجها السلطات السعودية، ، بحسب موقع قناة العربية.

وأشارت إلى أن السياسات المالية سيتم تشديدها للحفاظ على عجز الموازنة عند المستويات المستهدفة بما يضمن أيضا الحفاظ على الموازين الخارجية في حالة اتساق مع استقرار ربط العملة".

وبحسب المذكرة، فإن السياسات المالية الحالية التي تنهجها السعودية ستسهم في تحول الميزان الجاري إلى تحقيق فائض بالعام المقبل مع ضمان الحفاظ على استقرار الاحتياطيات الأجنبية عند أكثر من 80% بمقياس المعروض النقدي "ن 1" والذي يتضمن السيولة النقدية والودائع قصيرة الأجل.

وكان أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أكد في وقت سابق مضي بلاده قُدماً في سياسة ربط عملة الريال بالدولار الأمريكي.

وقال الخليفي، في مؤتمر "اليورومني"، أن ربط الريال بالدولار من العناصر الأساسية للاستقرار المالي بالمملكة.

وأضاف الخليفي أن التحديات التي فرضتها جائحة كورونا غيرت من مسار النمو للاقتصاد السعودي، كما هو الحال في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن آفاق اقتصاد البلاد هذا العام تظل تكتنفها الضبابية، مشددا على ثقته في استقرار النظام المالي.