شكرا لقرائتكم خبر عن "أكواباور" تؤكد سعيها لطرح أسهمها بأسواق المال "السعودية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس مجلس إدارة "أكواباور" محمد أبونيان، إنه من المقرر طرح حصة من أسهم الشركة في أسواق المال العام المقبل، مشيرا إلى أن الطرح الذي لم يتم تحديد حجمه إلى الآن سيقتصر على البورصة السعودية.

وأوضح في حديثه مع قناة "العربية"، أن إجمالي المشاريع التي نفذتها الشركة وتحت التنفيذ بلغ حاليا 59 مليار دولار، موزعة على 12 دولة.

وقال أبونيان إن إعلان صندوق الاستثمارات العامة عن زيادة حصته في شركة "أكواباور" هو جزء من رؤية 2030. وأعلن صندوق الاستثمارات العامة عن زيادة حصته في شركة "أكواباور" من 33% إلى 50%.

ويعتبر هذا الاستثمار جزءا من استراتيجية الصندوق لدعم تطوير قطاع الطاقة المتجددة داخل المملكة، ودعم نمو الشركات الوطنية، بالإضافة لتحقيق عوائد استثمارية مستدامة.

وأكد محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور السعودية، في وقت سابق تطلع شركته للتوسع دولياً خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

يشار إلى أن "أكوا باور" وقعت نهاية ديسمبر الماضي مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بهدف تعزيز فرص الإسهام في رفع وزيادة معدلات المحتوى المحلي في قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية.

وأكوا باور، شركةٌ متخصصة في تزويد الطاقة وتحلية المياه تزخر بسجلٍ حافلٍ من الإنجازات في مجال الطاقة بدءاً من الطاقة الشمسية (الكهروضوئية) والطاقة الشمسية المركّزة (CSP) والطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة (WtE) بالإضافة إلى الفحم النظيف.