شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم آسيا تتحرّك في اتجاه إيجابي مطلع الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

ارتفعت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، الاثنين حيث يواصل المستثمرون مراقبة تطورات فيروس كورونا.

وقاد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي المكاسب بين الأسواق الرئيسية في المنطقة حيث ارتفع 1.86%، مع ارتفاع أسهم شركة سامسونج للإلكترونيات ذات الوزن الثقيل بأكثر من 3%.

وارتفعت الأسهم في البر الرئيسي الصيني بعد الظهر فارتفع مؤشر شنجهاي 0.86% بينما ارتفع شينزين 0.456%، فيما تراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج 0.18%.

أسواق أستراليا

وفيما الأسواق في اليابان مغلقة لقضاء عطلة، ارتفع مؤشر إس آند بي 200 الأسترالي 0.5% بدعم من تقليص إجراءات الإغلاق.

وأعادت أكبر ولايتين سكانا في أستراليا فتح حدودهما الاثنين بعد أكثر من أربعة أشهر مع قضاء ولاية فيكتوريا على موجة ثانية من فيروس كورونا مما أثار احتمالات العودة بشكل أسرع إلى الحياة الطبيعية والانتعاش الاقتصادي السريع.

وأغلقت ولايتا نيو ساوث ويلز وفيكتوريا حدودهما في أوائل يوليو/ تموز لأول مرة منذ أكثر من قرن لاحتواء تفشي كوفيد-19 في ملبورن، عاصمة فيكتوريا. وكانت آخر مرة يتم فيها إغلاق الحدود عام 1919 أثناء جائحة الأنفلونزا الإسبانية.

أسهم الطيران

وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.63%.

في غضون ذلك، تراجعت أسهم شركات الطيران في هونج كونج وسنغافورة في تعاملات الاثنين.

فانخفض سهم كاثاي باسيفيك 4.63% بينما انخفضت أسهم تشاينا إيسترن إيرلاينز 1.43%، وفي سنغافورة، تراجعت أسهم الخطوط الجوية السنغافورية بنسبة 0.98%.

وجاءت هذه التحركات بعد تأخير فقاعة السفر الجوي المتوقعة بين المدينتين حيث شهدت هونج كونج زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

أسهم سنغافورة

إلى ذلك، قفزت الأسهم السنغافورية أكثر من 1% إلى أعلى مستوى في أكثر من ثمانية أشهر بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد يستعد للعودة إلى النمو العام المقبل، في حين ارتفعت الأسواق الآسيوية الناشئة الأوسع نطاقا بسبب الآمال في لقاحات وشيكة لفيروس كورونا. وسجل المؤشر القياسي في سنغافورة أعلى مستوياته منذ 11 آذار مارس حيث انكمش اقتصاد المدينة أقل مما كان متوقعا في البداية في الربع الثالث ومن المتوقع أن يرتد إلى النمو العام المقبل.

وتقلص اقتصاد سنغافورة بنسبة 5.8% في الربع الثالث، وفقًا لوزارة التجارة والصناعة في البلاد. وقالت الوزارة إنه من المتوقع الآن أن ينكمش الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 6% و6.5% في عام 2020 مقارنة بالعام الماضي، وأن يستعيد نموه في عام 2021. (وكالات)

