شكرا لقرائتكم خبر عن كريدى أجريكول الفرنسى يعرض شراء بنك كريديتو فالتلينيس الإيطالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك كريدي أجريكول الفرنسي اليوم الاثنين، إن وحدته التابعة الإيطالية تعرض شراء بنك كريديتو فالتلينيس الإيطالي نقدا. وذكر البنك في بيان أن كريدي أجريكول إيطاليا يعرض 10.50 يورو (12.47 دولار) للسهم لشراء كريديتو فالتلينيس. وكان قد أعلن كريدي أجريكول، ثاني أكبر بنك مدرج في فرنسا، انخفاض أرباح الربع الثالث من العام 18.5 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات، إذ ساهمت نتائج قوية لأنشطة أسواق المال في تخفيف أثر ضربة من ارتفاع مخصصات القروض الرديئة.

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