شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع بهدوء – تحليل - 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي نحو الأعلى بشكل هادئ ليقترب من اختبار مقاومة محورية عند 0.7340، والتي تمثّل مقاومة المثلث الصاعد الذي تظهر ملامحه بالصورة، مما يعني بأن اختراق هذا المستوى سيشكّل حافز إيجابي جيد يدعم فرص الاندفاع نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 0.7413.

وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق مستويات 0.7260 و0.7210 مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7260 والمقاومة 0.7400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد