شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجمع العزم الإيجابي – تحليل - 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الفضة حول المتوسط المتحرك 50، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يتخلّص من عزمه السلبي ليقترب من مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الميل الصاعد، والذي يستهدف اختبار مستوى 25.06 مبدئياً، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى يمثل مفتاح الاندفاع نحو مستويات 26.00 ثم 26.88 كأهداف رئيسية تالية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 23.60 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.60 والمقاومة 25.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد