شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجمع العزم الإيجابي – تحليل - 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الفضة حول المتوسط المتحرك 50، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يتخلّص من عزمه السلبي ليقترب من مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الميل الصاعد، والذي يستهدف اختبار مستوى 25.06 مبدئياً، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى يمثل مفتاح الاندفاع نحو مستويات 26.00 ثم 26.88 كأهداف رئيسية تالية.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 23.60 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.60 والمقاومة 25.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تجمع العزم الإيجابي – تحليل - 23-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.