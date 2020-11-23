شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواجه مقاومة فرعية – تحليل - 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد سعر الذهب صعوبة في تخطي المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل مقاومة فرعية عند 1875.00، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر لاختراق هذا المستوى لتأكيد فتح الطريق أمام مواصلة الارتفاع والتوجه نحو هدفنا الإيجابي الأول المنتظر عند 1901.80.

سلبية مؤشر ستوكاستيك تدعم قوة مناطق المقاومة الحالية، وقد يشهد السعر تذبذب جانبي قبل استئناف المحاولات الإيجابية.

وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد مرجحاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1860.90 والثبات دونه، مع التذكير بأن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض والتوجه لزيارة مناطق 1794.84 بشكل رئيسي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1855.00 والمقاومة 1895.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي