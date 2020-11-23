شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين ينتظر الكسر – تحليل - 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الين بالتذبذب عند مستوى 103.65، ويقع السعر تحت الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتقاطع بشكل سلبي الآن.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تدعم فرص كسر المستوى المذكور أعلاه لفتح الطريق أمام التوجه نحو 103.00 كمحطة سلبية تالية، مع الانتباه إلى أن اختراق 104.20 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تصل إلى 105.20 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 103.00 والمقاومة 104.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط