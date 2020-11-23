شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يبدأ بإيجابية – تحليل - 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات اليوم بارتفاع قوي ليصل إلى مقاومة القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المحتملة خلال الجلسات القادمة وإيقاف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، لكنه يحتاج لتخطي 1.3335 لتأكيد مواصلة الارتفاع.

الآن، نحن نفضل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، والتي سنحصل عليها من خلال اختراق المقاومة 1.3335 أو كسر الدعم 1.3270، مع الإشارة إلى أن اختراق المقاومة المذكورة سيقود السعر لمواصلة الارتفاع وتحقيق أهداف إيجابية تصل إلى 1.3482، بينما كسر الدعم سيضغط على السعر لبدء تصحيح هابط يستهدف زيارة مناطق 1.3190 ثم 1.3105 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3230 والمقاومة 1.3400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي