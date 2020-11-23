شكرا لقرائتكم خبر عن تهامة للإعلان تعلن سداد مبكر لمرابحات إسلامية قيمتها 17.3 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، عن الاتفاق على سداد مبكر للمرابحات الإسلامية القائمة مع شركة الباب الأبيض القابضة.

وستقوم شركة تهامة للإعلان بموجب الاتفاقية بسداد مبلغ قدره 17.29 مليون ريال، من إجمالي المديونية القائمة على الشركة البالغ قدرها 17.91 مليون ريال، بحسب بيان الشركة لسوق الأسهم السعودية "تداول".

وستؤدي الاتفاقية إلى تحقيق وفورات مالية بقيمة 616 ألف ريال، مضيفة أن هذا التوجه من قبل إدارة الشركة يأتي لإعادة هيكلة الالتزامات المالية في إطار استراتيجيتها نحو تحويل جزء من الالتزامات قصيرة الأجل إلى التزامات متوسطة الأجل بما يساهم فى تحسين عمليات التدفقات النقدية.

وأشارت الشركة في البيان، إلى استخدام جزء من التمويل متوسط الأجل لمدة سنتين الذي تم الإعلان عن الحصول عليه على "تداول" في منتصف نوفمبر 2020، في سداد التمويل القائم والذي كان يسدد على دفعات ربع سنوية تنتهي في 15 ديسمبر 2021م.

وقالت إن التمويل يساهم في خفض التكاليف المالية للشركة خلال الفترات المالية القادمة لانخفاض معدل ربح التمويل الجديد الذي حصلت عليه الشركة عن معدلات الربح للمرابحات القائمة.

يشار إلى أن شركة تهامة للإعلان أعلنت مؤخرا، عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية الذي تم خلال الفترة من 4 أكتوبر الماضي حتى 15 نوفمبر الجاري.

كما أعلنت الشركة منتصف الشهر الجاري عن توقيعها إتفاقية تسهيلات إتمانية بقيمة 20 مليون ريال كحد شامل يمكن إستخدامه لعدة حدود فرعية، مع مجموعة سامبا المالية.