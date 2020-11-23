شكرا لقرائتكم خبر عن "أكواباور" السعودية تعتزم بيع صكوك بقيمة مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم شركة "أكواباور" السعودية جمع ما يصل إلى 3.75 مليار ريال ما يعادل مليار دولار من بيع الصكوك الإسلامية.

وتجري الشركة، محادثات مع البنوك المحلية حول الصفقة المحتملة التي ستُقوّم بالريال السعودي، بحسب موقع قناة "العربية".

وقامت الشركة بتعيين الوحدة السعودية التابعة لشركة "HSBC" القابضة وشركة سامبا كابيتال لتقديم المشورة بشأن الصفقة المحتملة.

وستستخدم الصكوك، للمساعدة في تمويل حصة "أكواباور" من استحواذها على أصول التغييز والطاقة بقيمة 8 مليارات دولار في جازان على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية.

وسيتبع عملية الصكوك طرح شركة أكوا للاكتتاب العام الأولي في بورصة الرياض، والذي قد يجمع نحو مليار دولار وتقدر قيمة الشركة بنحو 8 مليار دولار.

وتملك أكوا باور أصولا في 12 دولة وتقدمت بعروض لمشاريع للطاقة المتجددة في خمس دول جديدة هي إثيوبيا وتونس وكمبوديا وأذربيجان وأوزباكستان.

وأكد محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور السعودية، في وقت سابق تطلع شركته للتوسع دولياً خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

يشار إلى أن "أكوا باور" وقعت نهاية الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بهدف تعزيز فرص الإسهام في رفع وزيادة معدلات المحتوى المحلي في قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية.

وأكوا باور، شركةٌ متخصصة في تزويد الطاقة وتحلية المياه تزخر بسجلٍ حافلٍ من الإنجازات في مجال الطاقة بدءاً من الطاقة الشمسية (الكهروضوئية) والطاقة الشمسية المركّزة (CSP) والطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة (WtE) بالإضافة إلى الفحم النظيف.