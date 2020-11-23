شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 23-11-2020 استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت، وفقا لما اعلنته شعبة القصابين.

سجلت أسعار اللحوم الكندوز 110-130 جنيها، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو ، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، و اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.

وذكر تقرير الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن المخصصات الرئاسية لدعم مشروع البتلو بلغت 4 مليارات و100 مليون جنيه، تم صرف حوالى 3.2 مليار جنيه، فى تسمين 200 ألف رأس بتلو وضمها للثروة الحيوانية وجذب 19 ألف مربى للمساهمة في المشروع، وعمل لجان ميدانية المستفيدين من مبادرات البنك المركزي للإنتاج الحيواني والداجنى، وذلك تنفيذ للبرتوكولات الموقعة بين الوزارة والبنوك المصرية، وخاصة مشروع البتلو وملء فراغات واستكمال حظائر الماشية ، ومراكز تجميع الألبان ومزارع الدواجن المستفيدين من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة 5%، حيث توجه القروض لدعم صغار المربيين ، للاستفادة من مشروعات للبتلو المحلى وكذلك العجول المستوردة المحسنة وراثياً وسريعة النمو.