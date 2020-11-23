شكرا لقرائتكم خبر عن الخصوصية (SPEC) يتجاوز القناة الهابطة -تحليل صباحي- 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق عند مستوى 64٫90 فلس، لينجح بذلك في تجاوز خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي يشير الى إمكانية ارتفاع السهم لمستويات قد تصل الى 66٫50 فلس كمستوى أول ثم 70 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 63 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 64 بينما مستوى المقاومة هو 65.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد