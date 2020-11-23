شكرا لقرائتكم خبر عن بورتلاند (PCEM) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأحد مرتفعا عند مستوى 785 فلس، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 758 فلس، مخترقا الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستويات قد تصل الى 690 فلس، شرط اختراق السهم لمستوى 750 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 747.0 بينما مستوى المقاومة هو 770 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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