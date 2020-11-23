شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك (KRE) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 100 فلس، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 102 فلس، حيث يقابل الحد العلوي لمؤشر"Bollinger Bands” مما قد يدفع بالسهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 95 فلس، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 102 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 98.7 بينما مستوى المقاومة هو 101 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط