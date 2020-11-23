شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الملاحة القطرية (QNNS)يسجل أعلى مستوى في عام -تحليل صباحي- 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 4٫449 ريال، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم في عام، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستويات قد تصل الى 6٫70 ريال كمستوى أول ثم 7٫20 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 6٫25 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6.30 وبين مستوى المقاومة هو 6.59 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد