شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى ليغلق امس الأحد عند مستوى 0٫823 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 0٫85 ريال، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 0٫75 ريال كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 0٫88 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.81 وبين مستوى المقاومة هو 0.83 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط