شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى ليغلق امس الأحد عند مستوى 0٫823 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 0٫85 ريال، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 0٫75 ريال كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 0٫88 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.81 وبين مستوى المقاومة هو 0.83 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر أعمال القابضة (AHCS) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 23-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.