شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) يواجه خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الأخير ليغلق عند مستوى 1٫444 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، مما دفع بالسهم لأسفل مخترقا مستوى الدعم السابق عند 1٫50 ريال، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 1٫20 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫60 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.32 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.49 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط