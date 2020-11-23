شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 6133 نقطة، في ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر تأرجح بين مستوى 6250 نقطة ومستوى 5850 نقطة حتى اختراق احدهم. لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,116 وبين مستوى المقاومة هو 6,158 نقطة
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