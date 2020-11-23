جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء قال مدير فرع شركة النفط اليمنية بأمانة العاصمة عبدالله الاشبط، أنه سيتم اليوم ضخ أكثر من أثنين مليون و500 ألف لتر من مادة البنزين لمحطات الوقود بأمانة العاصمة.

وأكد مدير فرع الشركة بالأمانة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أكثر من 140 محطة تواصل بيع المشتقات النفطية بمختلف مديريات أمانة العاصمة.

ودعا الاشبط، المواطنين إلى عدم الهلع والتزاحم في المحطات واخذ احتياجهم الطبيعي من المشتقات النفطية كون الوضع التمويني مستقر.

ولفت إلى استمرار فرع الشركة في تزويد المحطات بالمشتقات النفطية والرقابة عليها.

كانت هذه تفاصيل خبر النفط تعلن ضخ 2 مليون و500 ألف لتر من البنزين للمحطات بالعاصمة صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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