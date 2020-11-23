شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 5.1% لعقود برنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط الخام الآجلة مكاسب أسبوعية هى الثالثة لها على التوالى بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة، حيث ارتفعت أنشطة عقود خام القياس العالمى برنت تسليم شهر يناير 2021بنسبة 5.1 %، وذلك مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى تسليم شهر ديسمبر 2020 ارتفاعا بنسبة 5%.

وسجلت أسعار النفط، 44.96 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت عند التسوية يوم الجمعة، حيث ارتفعت بمقدار75 سنتا أو ما يوازى يعادل 1.7%، وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى تسليم شهر يناير 42.42 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار 52 سنتا، أو ما يوازى 1.2%.

وتلقت أسواق النفط دفعة بفعل احتمال التوصل إلى لقاح فعال لفيروس كورونا، وآمال فى أن أوبك وحلفاءها سيواصلون كبح الإنتاج وفقا لرويترز.

وستبحث أوبك+، المجموعة التى تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، سياستها للإنتاج فى اجتماع يومى 30 نوفمبر تشرين وأول ديسمبر.