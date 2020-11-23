شكرا لقرائتكم خبر عن طباعة وتغليف يحلق عالياً – تحليل صباحي – 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم طباعة وتغليف (4270) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليؤكد السهم بارتفاعه الأخير اختراق مستوى المقاومة المهم 25.75، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.04% بما يعادل 0.55 نقطة، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 25.75، ليستهدف مستوى المقاومة 35.22.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.75 ومستوى المقاومة 30.00.