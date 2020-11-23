شكرا لقرائتكم خبر عن اميانتيت يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل صباحي – 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض قليلاً سهم اميانتيت (2160) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، بهدف اختراق مستوى المقاومة الحالي 19.83، فهذا المستوى يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى البعيد (من 26.52 إلى 9.00)، وليحاول السهم أيضاً تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 19.83، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 22.77 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.76 ومستوى المقاومة 20.66.