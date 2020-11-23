شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج للتدريب يعاني من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الخليج للتدريب (4290) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.87% بما يعادل -0.20 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، أمام تداولات السهم بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى المتوسط.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 23.70، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 21.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.40 ومستوى المقاومة 23.70.