أنابيب يهاجم مقاومة مهمة – تحليل صباحي – 23-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أنابيب (2200) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المهم 19.44، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.92% بما يعادل 0.90 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول تصريف بعضاً من هذا التشبع الشرائي.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 19.44، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 23.11.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.00 ومستوى المقاومة 21.00.
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