شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر ريت يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم مشاعر ريت (4337) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليحقق مكاسب حادة بلغت نسبتها 2.64% بما يعادل 0.21 نقطة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط وبمحاذاة خط ميل، امام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 7.80، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 8.48.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.95 ومستوى المقاومة 8.38.