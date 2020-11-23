شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 23-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم المؤشر مرة أخرى مستوى المقاومة المهم 8,613.77، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.11% بما يعادل 9.751 نقطة، وذلك وسط تداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه صاعدة على المدى المتوسط، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن ما كبح من مكاسب المؤشر هو بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لذلك تظل توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 8,613.77، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 9,084.81.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,400.00 ومستوى المقاومة 8,800.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
102
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
83
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عدد أسهم الشركات الثابتة
14
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إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة
199
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