شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» تتوقع نقل أول لقاح «كوفيد- 19» إلى دبي منتصف ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

قال نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن في «طيران الإمارات»، إن المؤشرات الأولية تشير إلى إمكانية نقل أولى شحنات لقاح فيروس «كوفيد 19» خلال منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل إلى منشآتها المتخصصة في دبي، مشيراً إلى أن الناقلة ستقوم بدورها اللوجستي، بينما مسؤولية توزيع اللقاحات ستتم بالتنسيق بين المصنعين والحكومات.

قال نبيل سلطان في لقاء صحفي افتراضي أن «الإمارات للشحن الجوي» في نقاشات مع 13 من مصنعي اللقاح، ومن بينهم «فايزر» و«موديرنا» و«سينوفارم» و«أسترازينيكا» لتوفير الخدمة اللوجستية المتكاملة لنقله إلى دول العالم، وخاصة إلى 30 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الجنوبية وشبه القارة الهندية.

وتوقع سلطان زيادة وتيرة نقل شحنات اللقاح مع نهاية 2020 وخلال الربعين الأول والثاني من 2021، مع مواصلة عملية تصنيع اللقاح.

وأشار سلطان إلى إمكانية توقيع اتفاقيات مع بعض مصنعي لقاح «كوفيد 19» خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، موضحاً أن «طيران الإمارات» تتناقش وتتواصل بشكل يومي مع 6 إلى 7 شركات، من أجل معرفة مراحل اللقاح، وبالتالي التخطيط لاتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لنقله بطريقة سريعة وفعالة.

وأوضح أن الإمارات للشحن الجوي أوجدت شراكة استراتيجية مع شركة لوجستية عالمية، وهي «دي إتش إل»؛ لطرح حلول متكاملة توفر إمكانية نقل اللقاح من شركات التصنيع إلى المطارات، ونقلها عبر «الإمارات للشحن الجوي» إلى دبي وتخزينها، ومن ثم نقلها إلى المستشفيات في دولة الإمارات عبر شركة «دي إتش إل»، والتي ستقوم بعملية التخليص، كما ستقوم أيضاً بتوصيلها داخل دول العالم بالكميات المطلوبة إلى الوجهات النهائية.

وتوقع سلطان توقيع الاتفاقية مع شركة «دي إتش إل» خلال أسبوع إلى 10 أيام.

ولفت إلى أن الإمارات للشحن الجوي مؤهلة لنقل اللقاحات إلى دول العالم، من خلال شبكة رحلاتها وطائراتها العريضة البدن التي تُسهم في الوصول إلى أسواق عدة حول العالم، مشيراً إلى أن البنية التحتية المتقدمة في دولة الإمارات ودبي تجعلها مركزاً حيوياً لنقل اللقاح.

وأوضح سلطان: قدمنا حلولاً لوجستية متكاملة لشركات ومصنعي اللقاح من أجل المساهمة في إيصاله إلى دول العالم، وخاصة تلك التي لا تمتلك بنية تحتية مناسبة للتعامل مع المواد الحساسة للحرارة؛ ولذلك سنقوم بتخزينها في دبي، ونقلها بكميات قليلة بشكل يومي، من أجل استبعاد مسألة التخزين.

وأوضح أن «الإمارات للشحن الجوي» عملت على إنشاء أول مركز شحن جوي في العالم مخصص للقاح في دبي، من خلال إعادة فتح محطة «سكاي سنترال» في مطار آل مكتوم الدولي؛ لتكون بمثابة مركز مخصص لتخزين وتوزيع اللقاح عالمياً. وأشار إلى أن الإمارات للشحن توفر سعة شحن مطابقة لنقل الأدوية، من خلال تشغيل طائرات عريضة البدن، موضحاً أنه سيكون لطيران الإمارات حصة الأسد في نقل شحنات اللقاح في العالم.

الثلج الجاف

وذكر سلطان أن اللقاحات مجهزة من المصانع بالثلج الجاف، بنسبة تصل إلى 23 كيلو في كل صندوق، والذي يحفظ اللقاح لمدة 10 أيام، وهذا يسهل عملية نقل اللقاح إلى المستشفيات وبالإمكان أيضاً إعادة تزويد الحاويات نفسها بالثلج الجاف مرة أخرى لمدة 10 أيام إضافية، مشيراً إلى أن الشركة ستنقل اللقاحات من منشآتها في دبي بحسب الكمية المطلوبة والمناسبة؛ لاستخدامها في إطار زمني محدد.

وأوضح أن اللقاحات ستكون بكميات كبيرة، وليس هنالك سعة استيعابية في العالم لنقلها بشكل مباشر، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع الشحنات على أغلب الشركات، مؤكداً أن شبكة طيران الإمارات الواسعة والبنية التحتية المتقدمة والقدرة اللوجستية ستعطي الناقلة أولوية في عملية النقل إلى مناطق مثل الشرق الأوسط وإفريقيا وشبه القارة الهندية وحتى أمريكيا الجنوبية؛ حيث سينصب تركيز طيران الإمارات على هذه الدول.

ولفت سلطان إلى أن توزيع اللقاح يعتبر مسألة إنسانية؛ لذلك من الضروري تعاون شركات الطيران والشحن والجهات الحكومية لنقل اللقاح بأسرع وقت ممكن، وبطريقة آمنة، مشيراً إلى أن بعض الشركات في العالم ليس لديها البنية التحتية التي تؤهلها لنقل اللقاحات، وبالتالي بإمكانها استخدام بنية تحتية خاصة بطيران الإمارات، كما يمكن لطيران الإمارات استخدام السعة المتوفرة في شركات أخرى.

زيادة السعة الاستيعابية

وقال، إن الناقلة ستزيد من السعة الاستيعابية لأسطولها المخصص لعمليات الشحن الجوي خلال الفترة المقبلة لتلبية الطلب الكبير، وخصوصاً مع بداية العام الجديد، مضيفاً أن كل الحلول مطروحة على الطاولة لتوفير سعة الشحن المطلوبة، مشيراً إلى أن الناقلة توفر سعة استيعابية يومياً بنحو 5 آلاف طن، وقد ترتفع لتصل إلى 7 أو 8 آلاف قريباً، ويمكن توفير سعة إضافية من خلال التعاون مع شركات شحن أخرى.

وأضاف أن الشركة تشغل 12 طائرة مخصصة للشحن، والسعة على طائرات الركاب، بالإضافة إلى تعديل طائرات الركاب، وإزالة المقاعد من 14 طائرة، مشيراً إلى إمكانية تعديل طائرات إضافية في المرحلة المقبلة إذا تطلب الأمر لتغطية الطلب.

وأوضح أن طائرات A380 ستلعب دوراً مهماً في نقل اللقاح، مشيراً إلى أن الشركة شغلت هذا الطراز لنقل الشحنات فقط خلال الأيام الماضية، متوقعاً تسيير رحلات إضافية باستخدام الطائرة العملاقة.

وأضاف أن طائرات A380 ستوفر نحو 13 طناً من السعة على متن المقاعد، ونحو 15 طناً داخل الطائرة.

طلب الموافقة

وقال، إن الشركة بصدد تقديم طلب لهيئة الطيران المدني؛ للحصول على موافقة لاستخدام المقاعد على متن طائرات A380، حيث سيتم استخدامها بشكل أكبر مع الحصول على الموافقة. وتوقع سلطان استخدام كافة طائرات الأسطول لعمليات الشحن، خلال المرحلة المقبلة، من أجل نقل اللقاح بما فيها طائرات A380.

ولفت إلى أن سعة تخزين اللقاح في منشآتها «سكاي فارما» في دبي تصل إلى 4 إلى 5 آلاف حاوية؛ حيث تستوعب كل حاوية نحو 100 ألف جرعة، أي بما يعادل 500 مليون جرعة.

وأكد سلطان أن الأولوية ستكون لنقل اللقاحات، فيما سيتم توفير سعة إضافية لنقل البضائع الأخرى، مشيراً إلى أن النقل البحري سوف يقوم بنقل البضائع الأخرى التي ستتأثر بسبب عمليات نقل اللقاح.

وقال سلطان، إن الإمارات للشحن الجوي تخدم حالياً 130 دولة حول العالم.

وأشار إلى التعاون بين فلاي دبي وطيران الإمارات في مجال الشحن، ولاسيما أن فلاي دبي تغطي شبكة وجهات لمدن صغيرة؛ حيث يمكن استخدام طائراتها لنقل اللقاح إلى هذه الوجهات.

سكاي سنترال

ويضم «سكاي سنترال» منطقة مخصصة لتخزين الأدوية، يمكن التحكم بحرارتها، تزيد مساحتها على 4000 متر مربع. وتتيح هذه المنشأة، الحائزة اعتماد «ممارسات التوزيع الجيد الأوروبي GDP» تخزين وتوزيع لقاحات «كوفيد-19» المنتظرة.

وتتعزز قدرات المنشأة الحديثة في دبي بأكبر أسطول في العالم من الحاويات المبردة، للمساعدة في حماية الشحنات الحساسة للحرارة أثناء نقلها بين الطائرة ومبنى الشحن.