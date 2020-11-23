شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن زايد: الاكتشافات النفطية تعزز مكانة الإمارات كمورد عالمي للطاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن الاكتشافات النفطية الجديدة ستسهم في زيادة معدلات الإنتاج النفطي للدولة وتعزيز مكانتها كمورد عالمي للطاقة.

وقال سموه إن الاكتشافات النفطية الجديدة التي أعلن عنها المجلس الأعلى للبترول ستعمل على تعزيز مكانة الإمارات كمورد عالمي للطاقة. إعلان مهم من شأنه أن يدعم المشاريع التنموية الكبرى تماشياً مع إستراتيجية التطوير الهادفة للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.

وأعلن المجلس الأعلى للبترول خلال اجتماع عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، الأحد، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نائب رئيس المجلس الأعلى للبترول، عن اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بنحو 22 مليار برميل من النفط، إضافة إلى زيادة احتياطات النفط التقليدية بمقدار ملياري برميل من النفط في إمارة أبوظبي.