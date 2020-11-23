شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة البن: 20% ارتفاعا فى إقبال المواطنين على شراء القهوة خلال الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسن فوزى رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك إقبال ورواج فى سوق البن، بدأ مع ارتفاع برودة الطقس ودخول موسم الشتاء بقوة وبلغ نحو 20% زيادة فى معدلات البيع بالأسواق عن فترة موسم الصيف، مع توقعات بزيادات أخرى فى الشراء من المواطنين خلال أشهر الشتاء المقبلة والتى يرتفع فيها الإقبال على المشروبات الساخنة من القهوة بأنواعها ومذاقها المختلف على حسب أذواق المستهلكين.

وأضاف فوزى فى تصريح خاص لـ "الخليج 365 "، أن سعر البن مستقر عند معدلاته للمواطنين ليتراوح كيلو الساده منه ما بين 85 إلى 110 جنيه، والبن المحوج يتراوح ما بين 120 إلى 140 جنيه للكيلو، لافتا إلى أن الواردات من البن مستقرة وثابتة فى كمياتها السنوية ولايوجد أى تأثير من أزمة كورونا على الواردات من سلعة البن من الخارج حيث يتراوح معدل الاستيراد السنوى 40 ألف طن من جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية.

وقال رئيس شعبة البن، إن هناك وفرة فى المعروض من الدولار اللازم للاستيراد وبأسعار جيدة جدا بعد تراجعه فى مقابل الجنيه، وهو ما يدعم من أسعار السلع للمواطنين فى السوق المصرية وتخفيضها عن الفترة الماضية التى ارتفع فيها سعر الدولار مقابل الجنيه الأعوام الماضية، إلا أن سياسات البنك المركزى دعمت من وفرة الدولار وبسعر مخفض مقابل الجنيه، وهناك كميات متاحة للمستوردين من الدولار لاستيراد كافة السلع التى يحتاجها السوق المحلى بمختلف أنواعها مع وجود مرونة فى السياسات البنكية للمستوردين.

وأوضح، أن سعر طن البن الأخضر الخام يتراوح من 2000 إلى 5 آلاف جنيه على حسب الدولة التى يتم الاستيراد منها وجودة إنتاج البن الخام الأخضر لديها، لافتا إلى أن عدد المصانع العاملة فى البن 100 مصنع فى مصر ولديها فروع بمختلف المناطق لتلبية احتياجات المواطنين.