شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "البورصة": الإصلاح الاقتصادى ساعد فى تقليل خسائر جائحة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن صندوق النقد الدولى يشيد بأداء الاقتصاد المصرى رغم جائحة كورونا، وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر " مع الاعلامين عمرو خليل وريهام إبراهيم، المذاع على فضائية CBC، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى ساعد فى تقليل خسائر جائحة فيروس كورونا، متابعا أن مؤشرات الأسهم المصرية تأثرت بشكل إيجابى بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، تباينت بختام جلسة، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 62 مليون جنيه، ليغلق عند 629.303 مليار جنيه.