تعرف على الإشادات الدولية بالاقتصاد المصرى بعد احتوائه للصدمات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبت الاقتصاد المصرى قدرته على كسب الثقة الدولية، واحتواء الصدمات بفضل القرارات الحكومية الصائبة لتحقيق الأهداف بأقل الخسائر وخاصة فى الأزمات مثل ما شهدته الشهور الماضية بظهور فيروس "كوفيد-19".

- أعلن صندوق النقد الدولى قرب صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق البالغة قيمته 5.2 مليار دولار. - بعثة صندوق النقد، أكدت أن الاقتصاد المصرى شهد تحقيق أداء أفضل من المتوقع فى ظل الجائحة. - واعتبر صندوق النقد، أن الحكومة المصرية أوفت بجميع أهداف البرنامج حتى نهاية سبتمبر. - نتائج الأداء الحكومى جعلت الرصيد الأولى والاحتياطيات الدولية تجاوزت المستهدف. - أشاد صندوق النقد بالإصلاحات الهيكلية بمصر ومنها إقرار الحكومة لقانون الجمارك قبل الموعد المحدد. - الإحصائيات الدولية تصنف مصر بين الـ 15% من دول العالم التى تجنبت الانكماش الاقتصادى. - مصر هى الدولة الوحيدة التى سجلت معدل نمو إيجابى تجاوز 2% بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. - وصلت نسبة التضخم السنوى بالمدن المصرية 3.7% فى سبتمبر، أقل من المستهدف عند 6-12%. - أشاد صندوق النقد، بالخفض المفاجئ لسعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس فى نوفمبر الجارى.

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