«إكسبو الشارقة» يشارك في اجتماع دولي لمناقشة خطط التعافي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

شارك مركز إكسبو الشارقة، في الاجتماع الدولي الذي نظمته جمعية مراكز التجارة العالمية، الذي انعقد مؤخراً عبر الاتصال المرئي، تحت عنوان «تعافي قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات»، بهدف تعزيز التعاون الدولي لاستشراف الرؤى المستقبلية، وتقديم الحلول والتوصيات الواقعية والعملية لبلورة خطط تعيد للقطاع دوره في التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار حرص المركز على متابعة آخر المستجدات المرتبطة بالنهوض بصناعة المعارض والمؤتمرات على المستوى العالمي، بعد تأثرها بتداعيات جائحة «كوفيد 19».

وأدار الاجتماع سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وحضره آنا ماريا ارانجو المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية في أمريكا اللاتينية، وكاي هاتندورف الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمعارض والمؤتمرات، وباميلا باسكوال رئيس مركز تجارة «ميترو مانيلا».

واستعرض سيف محمد المدفع، خلال الاجتماع الخطوات التي اتبعتها دولة الإمارات لتسريع عودة نشاط قطاع المعارض والمؤتمرات، معتبراً أن الجهود الاستباقية والمبكرة التي اتخذتها حكومة الإمارات كانت سبباً رئيسياً في عودة الفعاليات.

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